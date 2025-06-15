Немцы вышли к Рейхстагу на массовые протесты

Впервые официальный День ветеранов Германия начала отмечать в этом году на фоне изменения отношения общества к армии после начала конфликта на Украине. До этого в стране десятилетиями отсутствовала культура чествования военнослужащих из-за исторического наследия двух мировых войн и ассоциаций с солдатами вермахта. Решение о введении праздника стало символом растущего протесты понимания роли бундесвера в современном обществе.