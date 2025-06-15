Немцы вышли к Рейхстагу на массовые протесты

Жители Берлина протестуют против Дня ветеранов.
В Берлине прошли массовые протесты против официального празднования Дня ветеранов бундесвера. На улицы города вышли несколько сотен человек, десять из них были задержаны столичными правоохранителями, сообщает газета Bild.
«Не все празднуют новый праздник — уже в первую половину дня около сотни человек вышли на демонстрацию перед Рейхстагом под лозунгом “Ветераны против войны”. После полудня под лозунгом “Мы не празднуем ваши войны” следовали около 300 участников… Было произведено десять задержаний», — приводит издание заявление представителей берлинской полиции.
В этом году Германия впервые отмечает национальный День ветеранов. По определению министерства обороны ФРГ, к ветеранам относятся около 10 миллионов граждан — как действующих, так и бывших военнослужащих.
Впервые официальный День ветеранов Германия начала отмечать в этом году на фоне изменения отношения общества к армии после начала конфликта на Украине. До этого в стране десятилетиями отсутствовала культура чествования военнослужащих из-за исторического наследия двух мировых войн и ассоциаций с солдатами вермахта. Решение о введении праздника стало символом растущего протесты понимания роли бундесвера в современном обществе.