В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек. Позже пресс-служба главы республики сообщила о том, что скончался второй пострадавший в результате атаки. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».