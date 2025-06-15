Минздрав России раскрыл, сколько человек остаются в больницах после атаки на Елабугу

Атака беспилотника на Елабугу произошла 15 июня: обломки аппарата ВСУ упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода, в результате чего погиб один рабочий и 13 человек получили ранения. После происшествия четверо пострадавших были отпущены домой на амбулаторное лечение, остальные были госпитализированы в больницы Набережных Челнов и Елабуги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.