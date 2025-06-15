Минздрав России раскрыл, сколько человек остаются в больницах после атаки на Елабугу

Шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА ВСУ.
В больницах Татарстана остаются шесть человек, получивших травмы в результате атаки беспилотника ВСУ на Елабугу. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.
«В настоящее время шесть пострадавших находятся в медицинских учреждениях республики. Один взрослый пациент оценивается как тяжелый, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — приводит слова ведомства РИА Новости.
Атака беспилотника на Елабугу произошла 15 июня: обломки аппарата ВСУ упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода, в результате чего погиб один рабочий и 13 человек получили ранения. После происшествия четверо пострадавших были отпущены домой на амбулаторное лечение, остальные были госпитализированы в больницы Набережных Челнов и Елабуги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.