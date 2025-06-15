Пушилин сообщил о новом успехе российских военных в ДНР

«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту “Новодзержинская”. И здесь наши подразделения не останавливаются, продолжают движение», — заявил Пушилин в своем официальном telegram-канале. По его словам, наступление российских военных продолжается, и подразделения не фиксируются на достигнутых позициях.