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Пушилин сообщил о новом успехе российских военных в ДНР

Российские военные установили контроль над шахтой «Новодзержинская» в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободив ее от подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Как создавалась новая Россия

Пушилин заявил об освобождении шахты в ДНР.

Российские военные установили контроль над шахтой «Новодзержинская» в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободив ее от подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту “Новодзержинская”. И здесь наши подразделения не останавливаются, продолжают движение», — заявил Пушилин в своем официальном telegram-канале. По его словам, наступление российских военных продолжается, и подразделения не фиксируются на достигнутых позициях.

Глава ДНР добавил, что у российских войск появилось несколько новых точек выхода на административную границу республики с Днепропетровской областью Украины. Это, по его оценке, расширяет стратегические возможности для освобождения Красноармейска (Покровска), находящегося под контролем украинских сил.

Ранее российские войска уже освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР и взяли под огневой контроль участок административной границы республики протяженностью 1,3 километра, что вынудило украинские силы отвести часть подразделений и техники. Для стабилизации ситуации украинское командование перебрасывало подкрепления на линию фронта, а также сообщалось о переходе под контроль ВС РФ ряда других населенных пунктов.