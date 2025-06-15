Air Arabia возобновит полеты между ОАЭ и Россией

Авиакомпания Air Arabia готовится возобновить пассажирские перевозки из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию на предстоящей неделе. Об этом сообщил представитель Росавиации. По его словам, первые рейсы на данном направлении после временной приостановки могут быть выполнены уже в понедельник, 16 июня.