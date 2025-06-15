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Air Arabia возобновит полеты между ОАЭ и Россией

Авиакомпания Air Arabia готовится возобновить пассажирские перевозки из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию на предстоящей неделе. Об этом сообщил представитель Росавиации. По его словам, первые рейсы на данном направлении после временной приостановки могут быть выполнены уже в понедельник, 16 июня.

Как создавалась новая Россия

AirArabia возобновит полеты в Россию.

Авиакомпания Air Arabia готовится возобновить пассажирские перевозки из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию на предстоящей неделе. Об этом сообщил представитель Росавиации. По его словам, первые рейсы на данном направлении после временной приостановки могут быть выполнены уже в понедельник, 16 июня.

«Air Arabia работает над тем, чтобы в ближайшие дни восстановить выполнение рейсов между ОАЭ и Россией. Приоритет при посадке будет отдан туристам, чьи перелеты были перенесены из-за отмены предыдущих рейсов», — уточнил представитель ведомства.

Основной задачей ближайших вылетов станет возвращение российских граждан, которые не смогли вовремя вернуться в Россию из ОАЭ из-за отмены рейсов на прошлой неделе.

Ранее авиакомпания Air Arabia временно приостановила выполнение рейсов в Россию по техническим причинам. В результате сотни пассажиров оказались вынуждены изменить свои планы и ожидать информации о новых датах вылета.