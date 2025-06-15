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Четыре человека пострадали в Армении из-за смерча

Среди пострадавших от сильного ветра — трое взрослых и один ребенок.

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Источник: Аргументы и факты

Четыре человека пострадали из-за смерча в армянском городе Апаран, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.

Он отметил, что ветер разгулялся во второй половине дня в воскресенье. Четырем пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Среди раненых, по данным «Sputnik Армения», трое взрослых и один ребенок. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Согласно обнародованным фото с места происшествия, ветер повредил кровли домов, крыши, автомобили, в том числе грузовые, повалил около 15 деревьев.

В городе отключили электро- и водоснабжение, также перекрыт газ.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что на побережье Черного моря 15 июня возможны смерчи.

Он отметил, что вчера и сегодня на Кубани прошли очаговые грозовые дожди с порывистым ветром.