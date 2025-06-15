Четыре человека пострадали в Армении из-за смерча

Четыре человека пострадали из-за смерча в армянском городе Апаран, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.
Он отметил, что ветер разгулялся во второй половине дня в воскресенье. Четырем пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Среди раненых, по данным «Sputnik Армения», трое взрослых и один ребенок. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести.
Согласно обнародованным фото с места происшествия, ветер повредил кровли домов, крыши, автомобили, в том числе грузовые, повалил около 15 деревьев.
В городе отключили электро- и водоснабжение, также перекрыт газ.
Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что на побережье Черного моря 15 июня возможны смерчи.
Он отметил, что вчера и сегодня на Кубани прошли очаговые грозовые дожди с порывистым ветром.