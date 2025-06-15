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Иран обстрелял крупнейший аэропорт в Израиле

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся ракетному удару со стороны Ирана. Об этом сообщает израильское издание Yediot.

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Крупнейший аэропорт Израиля подвергся ракетной атаке.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся ракетному удару со стороны Ирана. Об этом сообщает израильское издание Yediot.

«В ходе последней атаки было выпущено порядка 30 баллистических ракет», — приводит слова источника Yediot. Целью удара стал именно аэропорт Бен-Гурион, один из крупнейших транспортных узлов Израиля.

Ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион произошел на фоне продолжающейся эскалации между Израилем и Ираном. 13 июня штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве уже подвергалась атаке, а ранее израильские военные нанесли удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Эти события стали частью ответных действий сторон после недавней операции Израиля в Тегеране.