Иран обстрелял крупнейший аэропорт в Израиле

Ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион произошел на фоне продолжающейся эскалации между Израилем и Ираном. 13 июня штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве уже подвергалась атаке, а ранее израильские военные нанесли удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Эти события стали частью ответных действий сторон после недавней операции Израиля в Тегеране.