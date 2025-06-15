Две фуры смяли Infiniti на скоростном диаметре в Москве

Авария случилась в районе Метрогородка, недалеко от станции Белокаменная. Столкновение было настолько сильным, что грузовики буквально смяли легковушку. Внутри оказался зажат водитель. Оперативные службы прибыли на место, вытащили пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Столичный департамент транспорта уточнил, что ДТП случилось рядом с домом на Яузской аллее, 9.