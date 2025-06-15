Израиль атаковал МИД Ирана

Атаке подверглось здание МИДа Ирана.
Израильские военные нанесли удар по зданию министерства иностранных дел Ирана в Тегеране. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
«Преступный израильский режим совершил преднамеренное и жестокое нападение на здание министерства иностранных дел Ирана, расположенное напротив института политических и международных исследований. Несколько мирных жителей были ранены, в том числе несколько моих коллег, которые были доставлены в больницу для лечения», — передает слова замминистра МИДа Tasnim News Agency.
Удар по зданию МИД Ирана произошел на фоне серии атак израильских ВВС по объектам в Тегеране, включая штаб-квартиру министерства обороны и здания, связанные с ядерной программой страны. Израиль ранее заявлял, что удары направлены на предотвращение развития иранских ядерных наработок, а также обращался к США за поддержкой военной операции против Ирана.