Израиль атаковал МИД Ирана

«Преступный израильский режим совершил преднамеренное и жестокое нападение на здание министерства иностранных дел Ирана, расположенное напротив института политических и международных исследований. Несколько мирных жителей были ранены, в том числе несколько моих коллег, которые были доставлены в больницу для лечения», — передает слова замминистра МИДа Tasnim News Agency.