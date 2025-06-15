Уничтожение реактора, смена власти и помощь США: израильский премьер Нетаньяху высказался об атаке на Иран

Нетаньяху сообщил о ликвидации главы разведки КСИР и его заместителя в Тегеране.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильская армия ликвидировала главу иранской разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его заместителя. Также он рассказал, что в Тегеране был уничтожен реактор, используемый для разработки ядерного оружия. Свои заявления премьер-министр сделал в эфире телеканала Fox News.
Кроме того, по словам Нетаньяху, израильская разведка получила информацию о том, что Тегеран якобы планировал передать ядерное оружие своим партнерам на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что после начала операции «Восстающий Лев» иранский народ может сменить власть в стране. Подробности заявлений Нетаньяху о ходе ирано-израильского конфликта — в материале URA.RU.
Ликвидации главы разведки КСИР и его заместителя.
Нетаньяху рассказал о ликвидировали главы разведки КСИР и его заместителя в ТегеранеФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Нетаньяху сообщил, что израильские военные ликвидировали начальника разведывательного управления КСИР Мохаммада Каземи, а также его заместителя Хассана Мохакика. Об этом премьер-министр Израиля рассказал в ходе беседы с ведущим телеканала Fox News.
«Несколько минут назад, могу вам сказать, что мы достали главу их разведки [Каземи] и его заместителя в Тегеране. Потому что мы сейчас в небе над Тегераном, наши пилоты, наши храбрые пилоты в небе. Мы нацеливаемся на военные объекты, ядерные объекты», — сказал Нетаньяху. Такое заявление он сделал в ходе эфира на телеканале Fox News.
В Иране уничтожен реактор, необходимый для создания ядерного оружия.
Ядерный объект, расположенный в Исфахане, был уничтожен. Утрата данного объекта лишает Иран возможности продолжать разработку ядерного оружия. Об этом Нетаньяху рассказал в эфире Fox News.
«Мы уничтожили реактор в Исфахане, а без него невозможно разработать ядерное оружие. Мы уничтожили главный ядерный объект в Натанзе и сделаем больше, если будет нужно», — отметил премьер-министр.
Иран хотел передать ядерное оружие своим партнерам в регионе.
Нетаньяху также заявил, что Иран накопил достаточно урана для производства девяти ядерных боеголовок. По его словам, израильская сторона располагает сведениями о планах Тегерана не только разработать ядерное оружие, но и передать его своим союзникам в ближневосточном регионе.
«У нас была информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим сателлитам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это было бы угрозой для всего мира», — сказал Нетаньяху.
В Иране может смениться власть из-за конфликта.
Иранские власти находятся сейчас в уязвимом положении. И возможный военный удар со стороны Израиля способен спровоцировать смену руководства в Исламской Республике.
«Это (смена власти — прим. ред. URA.RU) может стать результатом. Иранский режим очень слаб», — отметил политик в эфир телеканала Fox News.
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Он также подчеркнул, что Израиль уже нанес Ирану серьезный ущерб, однако, по его словам, впереди еще значительный объем работы. Премьер-министр отметил, что дальнейшее продвижение операции против Исламской Республики станет возможным благодаря нейтрализации систем противовоздушной обороны и обеспечению воздушного превосходства ВВС Израиля.
«Так что мы готовимся. Мы проложили путь до Тегерана, и наши летчики в небе над Тегераном нанесут такие удары режиму аятолл, что те даже не могут себе представить. Могу сказать вам: у нас есть указания на то, что высшие лидеры в Иране уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что надвигается», — заявил премьер-министр.
США помогают Израилю в отражении иранских атак.
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Соединенные Штаты предоставляют всю необходимую поддержку вооруженным силам Израиля в противодействии атакам со стороны Ирана. Как отметил Нетаньяху, это стало возможным благодаря решениям президента США Дональда Трампа. Политик поблагодарил главу Белого дома за помощь.
«Я глубоко признателен за решение президента [США Дональда] Трампа помочь в защите Израиля. Американские пилоты, как и наши пилоты, сбивают беспилотники, которые направляются в Израиль. Американские ракетные батареи THAAD помогают защищать Тель-Авив и территорию вокруг него. Американские корабли с системой [ПРО] Aegis [курсируют] в Средиземном море».