Уничтожение реактора, смена власти и помощь США: израильский премьер Нетаньяху высказался об атаке на Иран

«Так что мы готовимся. Мы проложили путь до Тегерана, и наши летчики в небе над Тегераном нанесут такие удары режиму аятолл, что те даже не могут себе представить. Могу сказать вам: у нас есть указания на то, что высшие лидеры в Иране уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что надвигается», — заявил премьер-министр.