Израиль нанес удар по одному из зданий иранского МИД

Израиль нанес удар по одному из зданий министерства иностранных дел Ирана, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. Его слова приводит агентство Tasnim.
«Израильский режим осуществил жестокое нападение на одно из зданий МИД Ирана в Тегеране», — сказал он.
В результате удара пострадали несколько гражданских лиц, среди которых дипломаты. Их доставили в больницу.
Напомним, ситуация между Израилем и Ираном обострилась 13 июня. ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атакует военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
А Иран инициировал ответную операцию «Правдивое обещание 3».
Ранее стало известно, что пять человек погибли из-за израильского удара по дому в Тегеране.