Жилую многоэтажку затопило кипятком на севере Москвы

Другой случай произошел в районе Медведково, где шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком возле дублера Полярной улицы. Тогда улицу, автомобили и дороги залило горячей водой. Кроме того, дорогу у станции метро «Молодежная» в Москве залило горячей водой.