Жилую многоэтажку затопило кипятком на севере Москвы

Многоэтажный дом жилого комплекса «Кронштадтский, 14» в Головинском районе Москвы в воскресенье, 15 июня, залило кипятком. Информация об этом распространилась в Сети от очевидцев.
По предварительным данным, потоп начался с квартиры на 17-м этаже дома, откуда горячая вода дотекла до первого этажа, попутно затопив лифты. Местных жильцов экстренно эвакуируют. На место случившегося уже выехали сотрудники городских аварийных служб, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Другой случай произошел в районе Медведково, где шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком возле дублера Полярной улицы. Тогда улицу, автомобили и дороги залило горячей водой. Кроме того, дорогу у станции метро «Молодежная» в Москве залило горячей водой.
Зимой на Уральской улице в районе дома 19 в столичном Гольянове также прорвало трубу с кипятком. Вода вытекала прямо на проезжую часть, район заволокло паром.