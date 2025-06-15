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Ученые и симфонический оркестр из РФ пересекли границу Ирана и Азербайджана

Около 200 граждан России, включая ученых и симфонический оркестр, благополучно пересекли ирано-азербайджанскую границу 15 июня. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Элина Сидоренко.

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Около 200 граждан России, включая ученых и симфонический оркестр, благополучно пересекли ирано-азербайджанскую границу 15 июня. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Элина Сидоренко.

«Нас на границе было примерно 200 человек, в том числе 14 человек ученых, с нами был и оркестр симфонический… Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку», — рассказала Сидоренко.