В больницах остаются шесть пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане

Шестеро пострадавших после атаки БПЛА ВСУ в Татарстане остаются в больницах, в том числе трое детей, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. 10 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно, сказал Кузнецов.
Он добавил, что планируется провести телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России для выработки тактики лечения пострадавших, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что скончался второй пострадавший в результате атаки БПЛА в Елабуге.
Напомним, обломки беспилотника ВСУ упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Изначально сообщалось об одном погибшем. Всего пострадали 13 человек.