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Появились кадры с водителем, протаранившим на ЗИЛе амбулаторию в Башкирии

Мужчина выпал из кабины и попытался скрыться.

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Источник: Аргументы и факты

В Башкирии водитель ЗИЛа, находясь в нетрезвом состоянии, въехал в здание сельской амбулатории, выпал из кабины и скрылся с места ДТП, сообщил в своем Telegram-канале начальник ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

По данным полиции, 12 июня днем в селе Ургаза 68-летний местный житель за рулем ЗИЛ, не справившись с управлением, въехал в здание, а затем, бросил транспорт и бросился бежать. Водителя нашли, в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Севастьянов. Выяснилось, что травм водитель не получил. В отношении него составили административный протокол за оставление места ДТП, участником которого он являлся, и за управление грузовиком без полиса ОСАГО.

Начальник ГИБДД также опубликовал кадры, на которых грузовик на большой скорости несется в сторону здания с табличкой «Взрослая амбулатория» и врезается в него. Дверь автомобиля открывается и водитель вываливается из кабины на спину, а затем переворачивается и пытается встать.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения следовавшего по маршруту Чехов — Москва автобуса с грузовиком на Симферопольском шоссе пострадали семь человек.