Появились кадры с водителем, протаранившим на ЗИЛе амбулаторию в Башкирии

По данным полиции, 12 июня днем в селе Ургаза 68-летний местный житель за рулем ЗИЛ, не справившись с управлением, въехал в здание, а затем, бросил транспорт и бросился бежать. Водителя нашли, в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Севастьянов. Выяснилось, что травм водитель не получил. В отношении него составили административный протокол за оставление места ДТП, участником которого он являлся, и за управление грузовиком без полиса ОСАГО.