Иран поразил оружейный завод в Израиле

Как URA.RU писало ранее, 14 июня с иранской территории по Израилю было выпущено от 150 до 200 ракет. В числе прочих объектов атаке подверглась штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Израильские военные вечером 15 июня сообщили о новом ракетном обстреле, осуществленном с территории Ирана, пишет RT.