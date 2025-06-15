Иран поразил оружейный завод в Израиле

Иран атаковал несколько значимых для Израиля объектов.
Иран поразил объекты, принадлежащие израильской оборонной компании Rafael. Удар был нанесен в ходе новой ответной атаки на страну. Об этом рассказало иранское агентство Fars.
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«Военная оружейная компания Rafael стала одной из целей сегодня вечером», — говорится в сообщении агентства. Также был нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Как URA.RU писало ранее, 14 июня с иранской территории по Израилю было выпущено от 150 до 200 ракет. В числе прочих объектов атаке подверглась штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Израильские военные вечером 15 июня сообщили о новом ракетном обстреле, осуществленном с территории Ирана, пишет RT.