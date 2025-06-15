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Иран поразил оружейный завод в Израиле

Иран поразил объекты, принадлежащие израильской оборонной компании Rafael. Удар был нанесен в ходе новой ответной атаки на страну. Об этом рассказало иранское агентство Fars.

Как создавалась новая Россия

Иран атаковал несколько значимых для Израиля объектов.

Иран поразил объекты, принадлежащие израильской оборонной компании Rafael. Удар был нанесен в ходе новой ответной атаки на страну. Об этом рассказало иранское агентство Fars.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран и Израиль де-факто вступили в войну, атакуя столицы друг друга: прямая трансляция.

«Военная оружейная компания Rafael стала одной из целей сегодня вечером», — говорится в сообщении агентства. Также был нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как URA.RU писало ранее, 14 июня с иранской территории по Израилю было выпущено от 150 до 200 ракет. В числе прочих объектов атаке подверглась штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Израильские военные вечером 15 июня сообщили о новом ракетном обстреле, осуществленном с территории Ирана, пишет RT.