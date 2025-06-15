В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону

«Сообщений о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. На протяжении всей войны мы видим, как террористические организации распространяют информацию, которая не соответствует действительности, и приписывают себе успехи, которых нет. Иран не стал исключением и практически после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по разным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там не было», — заявила представитель пресс-службы армии.