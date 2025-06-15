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В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в иранских СМИ.

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Источник: AP 2024

В воскресенье иранское госагенство Tasnim сообщало, что иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

«Сообщений о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. На протяжении всей войны мы видим, как террористические организации распространяют информацию, которая не соответствует действительности, и приписывают себе успехи, которых нет. Иран не стал исключением и практически после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по разным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там не было», — заявила представитель пресс-службы армии.