Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию

Ранее Air Arabia уже временно приостанавливала рейсы в Россию по техническим причинам, из-за чего сотни пассажиров были вынуждены изменить свои планы и ждать новых дат вылета. Как сообщал представитель Росавиации, авиакомпания планировала возобновить полеты в Россию уже 16 июня, при этом приоритет должен был быть отдан туристам, чьи рейсы были перенесены из-за отмены на прошлой неделе.