Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию

Эмиратский лоукостер временно прекращает полеты в Россию.
Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила приостановку полетов в Россию до 16 июня 2025 года, сославшись на закрытие воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
«Air Arabia временно остановила все полеты в Россию до понедельника 16 июня 2025 года включительно. это решение связано с текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства», — говорится в заявлении лоукостера.
Помимо российского направления, Air Arabia также продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня, а в Иорданию и Ливан — до 16 июня. Ранее авиакомпания уже приостанавливала полеты в Армению, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Киргизстан и Казахстан. Air Arabia, базирующаяся в Шардже, Абу-Даби и Рас-эль-Хайме, обслуживала несколько российских направлений, включая Москву, Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Уфу.
Ранее Air Arabia уже временно приостанавливала рейсы в Россию по техническим причинам, из-за чего сотни пассажиров были вынуждены изменить свои планы и ждать новых дат вылета. Как сообщал представитель Росавиации, авиакомпания планировала возобновить полеты в Россию уже 16 июня, при этом приоритет должен был быть отдан туристам, чьи рейсы были перенесены из-за отмены на прошлой неделе.