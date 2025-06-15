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Глава разведки КСИР Ирана убит в результате удара Израиля

Руководитель разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Каземи погиб в результате израильских воздушных ударов. Об этом сообщает Tasnim.

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Иранский военноначальник погиб после ударов Израиля.

Руководитель разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Каземи погиб в результате израильских воздушных ударов. Об этом сообщает Tasnim.

«В сегодняшних атаках сионистского режима на Тегеран приняли мученическую смерть глава разведывательной организации корпуса стражей исламской революции Мохаммад Каземи. А так же погибли заместитель начальника разведки корпуса стражей исламской революции Хасан Мохакик и генерал Мохсен Багери», — передает агентство Tasnim со ссылкой на официальных представителей КСИР.

Атаки Израиля по Ирану продолжаются на фоне обострения конфликта между странами. Ранее сообщалось о гибели высокопоставленных иранских военных и ученых, включая главу иранской армии Мохаммада Багери и физика, участвовавшего в ядерной программе страны. Руководство Ирана заявляет о немедленном назначении преемников на ключевые посты.