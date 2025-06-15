В Индии потерпел крушение вертолёт с паломниками, погибло 7 человек

Вертолёт, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, вылетел из святилища Кадернатх в штате Уттаракханд. Трагедия случилась рано утром в воскресенье, в 05:30 по местному времени (03:00 мск). Судно разбилось в труднодоступной горной местности и загорелось. Местные жители заметили дым и сообщили об этом службам экстренного реагирования.