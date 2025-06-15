США забрали оружие у Украины ради Израиля

Ранее глава Пентагона Пита Хегсет на слушаниях в Конгрессе подтвердил, что системы противодействия БПЛА и партия из 20 тысяч ракет-перехватчиков, изначально предназначавшиеся для Украины, были перенаправлены на Ближний Восток для усиления защиты американских военных в регионе. Это решение вызвало разочарование в Киеве на фоне изменений в оборонных приоритетах США и роста напряженности на Ближнем Востоке.