США забрали оружие у Украины ради Израиля

Военные технологии направят на Ближний Восток.
Пентагон направил в Конгресс США уведомление о переброске технологий по борьбе с БПЛА, ранее предназначавшихся для ВСУ, к подразделениям армии США, размещенным на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, решение связано с изменением оборонных приоритетов Трампа на Ближний Восток. В National Interest уточнили, что несмотря на эффективность технологий для Украины, американские власти считают необходимым усилить свою военную инфраструктуру в других регионах мира, где их интересы более значимы.
Издание также отмечает, что корректировка планов поставок последовала вскоре после атаки беспилотников на территорию России в начале июня. Это вызвало обеспокоенность ряда государств возможностью распространения тактики использования дронов в будущих вооруженных конфликтах в различных частях света.
Ранее глава Пентагона Пита Хегсет на слушаниях в Конгрессе подтвердил, что системы противодействия БПЛА и партия из 20 тысяч ракет-перехватчиков, изначально предназначавшиеся для Украины, были перенаправлены на Ближний Восток для усиления защиты американских военных в регионе. Это решение вызвало разочарование в Киеве на фоне изменений в оборонных приоритетах США и роста напряженности на Ближнем Востоке.