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Число погибших после атаки беспилотника в Татарстане увеличилось до двух

В результате атаки беспилотников на промышленную зону в Елабужском районе Татарстана число жертв возросло до двух. Как сообщили в пресс-службе главы республики в воскресенье, 15 июня, скончался один из ранее пострадавших.

Как создавалась новая Россия

В результате атаки беспилотников на промышленную зону в Елабужском районе Татарстана число жертв возросло до двух. Как сообщили в пресс-службе главы республики в воскресенье, 15 июня, скончался один из ранее пострадавших.

— К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, (он) был в тяжелом состоянии, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали.

Также стало известно, что в ночь на 15 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Сообщается, что в атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань».

За ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.