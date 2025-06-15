Число погибших после атаки беспилотника в Татарстане увеличилось до двух

В результате атаки беспилотников на промышленную зону в Елабужском районе Татарстана число жертв возросло до двух. Как сообщили в пресс-службе главы республики в воскресенье, 15 июня, скончался один из ранее пострадавших.
— К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, (он) был в тяжелом состоянии, — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали.
Также стало известно, что в ночь на 15 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Сообщается, что в атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань».
За ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.