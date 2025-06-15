Иран нанес мощнейшие ракетные удары по Израилю

Обострение между Ираном и Израилем произошло после авиаудара Израиля по военной инфраструктуре Ирана в ночь на 13 июня 2025 года, в результате которого был убит командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и несколько высокопоставленных офицеров. Эти события вызвали резкую реакцию иранских властей и обеспокоенность международного сообщества из-за риска дальнейшей эскалации конфликта в регионе.