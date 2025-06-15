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Иран нанес мощнейшие ракетные удары по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ракетных ударов по разведывательным центрам Израиля. Об этом сообщила пресс-служба элитных подразделений вооруженных сил Исламской Республики, передает агентство IRNA.

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Иран нанес ракетные удары по Израилю.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ракетных ударов по разведывательным центрам Израиля. Об этом сообщила пресс-служба элитных подразделений вооруженных сил Исламской Республики, передает агентство IRNA.

«Военно-космические силы КСИР, осуществляя месть за сегодняшние преступления сионистского режима, провели новую волну операций с использованием ракет, ударив по разведывательным центрам режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что удары стали ответом на действия израильской стороны.

Обострение между Ираном и Израилем произошло после авиаудара Израиля по военной инфраструктуре Ирана в ночь на 13 июня 2025 года, в результате которого был убит командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и несколько высокопоставленных офицеров. Эти события вызвали резкую реакцию иранских властей и обеспокоенность международного сообщества из-за риска дальнейшей эскалации конфликта в регионе.