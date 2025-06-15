Украина заявила о погибших гражданах в Израиле

Пятеро граждан Украины, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в израильском городе Бат-Ям в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля. Об этом сообщает иностранное издание со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.