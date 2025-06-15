Украина заявила о погибших гражданах в Израиле

По предварительным данным, ракета попала в жилой дом.
Пятеро граждан Украины, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в израильском городе Бат-Ям в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля. Об этом сообщает иностранное издание со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
«По предварительным данным, среди погибших оказались трое несовершеннолетних. Личности погибших устанавливаются, дипломаты оказывают необходимую помощь», — пишет «Суспильне». Издание сообщает, что ракета попала в жилой дом.
Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по объектам, принадлежащим израильской оборонной компании Rafael. Эти меры стали ответными после новой атаки на страну.