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Число погибших от израильских атак в Иране превысило 220

Число погибших в результате израильских атак на территории Ирана превысило 220 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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Израиль атакует Иран ракетами.

Число погибших в результате израильских атак на территории Ирана превысило 220 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

«Число жертв израильских атак в Иране превысило 220 человек», — сообщили Минздраве. Данные приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате израильских ударов по Ирану погибли не менее 128 человек, среди которых были женщины и гражданские лица. Тогда также сообщалось о порядка 900 раненых. В ответ на атаки Израиля, по данным спасательных служб, в Израиле погибли 13 человек.