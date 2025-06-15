Число погибших от израильских атак в Иране превысило 220

Ранее сообщалось, что в результате израильских ударов по Ирану погибли не менее 128 человек, среди которых были женщины и гражданские лица. Тогда также сообщалось о порядка 900 раненых. В ответ на атаки Израиля, по данным спасательных служб, в Израиле погибли 13 человек.