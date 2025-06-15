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В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Специалисты сейсмологического центра Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6.

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Специалисты сейсмологического центра Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6.1. Оно произошли близ побережья региона Кальяо в 11:35 по местному времени (в 19:35 по московскому) воскресенья, 15 июня.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 30 километрах к юго-западу от Конституционной провинции Кальяо, расположенной недалеко от столицы страны — Лимы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 49 км. Интенсивность толчков в эпицентре достигла IV баллов по шкале MMS.

Официальной информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. При этом сами перуанцы в соцсетях делятся фотографиями обрушенных фасадов и небольших оползней.

Ранее сообщалось, что в российском регионе произошло землетрясение магнитудой 6,5.