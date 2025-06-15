Иран подтвердил гибель главы разведки Каземи в результате атаки Израиля

Иран официально подтвердил гибель руководителя разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Каземи, а также его заместителя Хасана Мохакека в результате авиаударов, нанесённых Израилем. Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте пресс-службы КСИР.
По словам представителей корпуса, израильская армия продолжает вести агрессивные действия, направленные против Ирана. В сообщении отмечается, что действия Израиля вновь продемонстрировали его «террористическую и подлую сущность», выражающуюся в целенаправленных ударах по иранским военным.
В числе погибших в результате атак, помимо Каземи и Мохакека, также назван Мохсен Багери — ещё один военнослужащий КСИР. Все трое, как отмечается в заявлении, считаются героями, отдавшими жизнь за родину.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации свыше 20 командиров Вооруженных сил Ирана с начала операции «Восходящий лев».