Владелец популярного бренда косметики умер в США

Леонард Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке. Он получил образование в престижных учебных заведениях, включая Военно-морскую академии США и Школу Бизнеса Колумбийского университета. Также он служил лейтенантом в ВМС США, за что был удостоен награды «Выдающиеся выпускники».