Владелец популярного бренда косметики умер в США

Леонард Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке.
В США на 93-м году жизни умер Леонард Лаудер, сын основателей всемирно известной косметической компании Estee Lauder и ее почетный председатель совета директоров. О его кончине сообщается на официальном сайте компании.
«Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье», — сказал сын покойного, Уильям Лаудер. Его слова приводятся на сайте компании.
Леонард Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке. Он получил образование в престижных учебных заведениях, включая Военно-морскую академии США и Школу Бизнеса Колумбийского университета. Также он служил лейтенантом в ВМС США, за что был удостоен награды «Выдающиеся выпускники».
Присоединившись к семейному бизнесу в 1958 году, Лаудер сыграл ключевую роль в превращении Estee Lauder в мультибрендового косметического гиганта. Под его руководством компания значительно расширила свое присутствие на мировом рынке и приобрела множество известных брендов.