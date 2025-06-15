Минобороны: над Белгородской областью сбили девять БПЛА за полчаса

Отмечается, что все дроны сбиты в период с 21:40 по 22:10 по Москве над Белгородской областью. По уточнению, все беспилотные летательные аппараты имеют самолетный тип, сказано в оповещении Минобороны РФ. Об ударах по другим регионам не сообщалось. Известно, что в Воронежской и Липецкой областях объявили угрозу атаки БПЛА.