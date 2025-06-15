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Минобороны: над Белгородской областью сбили девять БПЛА за полчаса

Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Белгородской областью в период с 21:40 до 22:10 15 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Киев продолжает атаки по российскому приграничью. В результате силами противовоздушной обороны РФ за вечер 15 июня ликвидировано девять украинских беспилотников. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны России.

Отмечается, что все дроны сбиты в период с 21:40 по 22:10 по Москве над Белгородской областью. По уточнению, все беспилотные летательные аппараты имеют самолетный тип, сказано в оповещении Минобороны РФ. Об ударах по другим регионам не сообщалось. Известно, что в Воронежской и Липецкой областях объявили угрозу атаки БПЛА.