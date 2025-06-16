Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила девять беспилотников над Белгородской областью

Девять украинских беспилотников уничтожили средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как создавалась новая Россия

Все дроны сбили менее чем за час.

Девять украинских беспилотников уничтожили средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 21.40 до 22.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве в своем telegram-канале. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало.

Ранее в июне в Белгородской области уже фиксировались массовые атаки беспилотников. За один час средства ПВО сбили до 14 украинских дронов, а в ночь на 18 мая было уничтожено семь беспилотников, часть из которых также была сбита над этим регионом.