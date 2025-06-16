В Греции спасатели подняли со дна моря упавший с туристами вертолет

Специалисты отмечают, что формально пятиместный вертолет соответствовал количеству пассажиров, однако возраст машины мог существенно ограничить ее реальные эксплуатационные возможности. Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после завершения технической экспертизы. Местные власти уже заявили о намерении проверить все вертолетные площадки в курортной зоне.