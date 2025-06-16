В Греции спасатели подняли со дна моря упавший с туристами вертолет

Спасательная операция завершена в греческом курортном пригороде Вульягмени, где специалисты подняли со дна моря вертолет, упавший сразу после взлета. Как сообщает портал newsit.gr, инцидент произошел накануне, когда воздушное судно, едва оторвавшись от площадки на пристани, почти мгновенно рухнуло в воду.
По предварительным данным, на борту находились греческий пилот и четверо граждан США. Все они самостоятельно выбрались на поверхность и не получили серьезных травм. В настоящее время эксперты изучают обстоятельства происшествия, уделяя особое внимание возможной перегрузке воздушного судна.
Специалисты отмечают, что формально пятиместный вертолет соответствовал количеству пассажиров, однако возраст машины мог существенно ограничить ее реальные эксплуатационные возможности. Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после завершения технической экспертизы. Местные власти уже заявили о намерении проверить все вертолетные площадки в курортной зоне.
Напомним, что вертолет с туристами из США, как сообщило греческое телевидение ERTnews, упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин Вульягмени.
Ранее сообщалось, что в Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.