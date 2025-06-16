Над Белгородской областью за полчаса сбили девять украинских БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Министерства обороны в Telegram-канале.
О возможных последствиях на земле пока сообщений нет.
Ранее стало известно, что количество жертв атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до двух. Там скончался второй пострадавший в результате налёта дронов ВСУ на Елабугу. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.