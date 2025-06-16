Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородской областью за полчаса сбили девять украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью девять украинских беспилотников за полчаса. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА уничтожили 15 июня в период с 21:40 до 22:10 мск.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Министерства обороны в Telegram-канале.

О возможных последствиях на земле пока сообщений нет.

Ранее стало известно, что количество жертв атаки беспилотников в Татарстане увеличилось до двух. Там скончался второй пострадавший в результате налёта дронов ВСУ на Елабугу. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.