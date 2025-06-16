Минобороны: В Белгородской области уничтожили девять украинских БПЛА

Министерство обороны России в воскресенье, 16 июня, сообщило, что в небе над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны были уничтожены девять украинских беспилотников.
— С 21:40 до 22:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в Telegram-канале МО РФ.
За ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также стало известно, что в ночь на 15 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Сообщается, что в атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань».
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали. Позже появилось сообщение и о втором погибшем.