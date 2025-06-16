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Несколько человек пострадали в ДНР от атак ВСУ за сутки

Восемь человек пострадали в Донецкой Народной Республике в воскресенье в результате киевской агрессии.

Как создавалась новая Россия

Восемь человек пострадали в Донецкой Народной Республике в воскресенье в результате киевской агрессии. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.

«Восемь мирных жителей республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в Ленинском районе Донецка в результате детонации ударного беспилотника пострадали шестеро подростков — пять девочек и мальчик. Они получили ранения средней тяжести.

Пушилин заверил, что сейчас всем пострадавшим в результате украинских атак оказывается необходимая медпомощь.

Ранее стало известно количество госпитализированных пострадавших в Татарстане при атаке БПЛА.