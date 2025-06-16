Несколько человек пострадали в ДНР от атак ВСУ за сутки

Восемь человек пострадали в Донецкой Народной Республике в воскресенье в результате киевской агрессии. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.
«Восемь мирных жителей республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его данным, в Ленинском районе Донецка в результате детонации ударного беспилотника пострадали шестеро подростков — пять девочек и мальчик. Они получили ранения средней тяжести.
Пушилин заверил, что сейчас всем пострадавшим в результате украинских атак оказывается необходимая медпомощь.
Ранее стало известно количество госпитализированных пострадавших в Татарстане при атаке БПЛА.