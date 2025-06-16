Шесть подростков и двое взрослых пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он также сообщил, что в этот день со стороны ВСУ было зафиксировано 16 вооружённых атак, в ходе которых украинские боевики применили ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА.