В Киеве прогремели взрывы.

В сообщении агентства подчеркивается, что сирены воздушной тревоги прозвучали не только в столице, но и в ряде других регионов страны. «По состоянию на 15 июня воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях», — приводит данные «Укринформ».