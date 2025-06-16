В Киеве прогремели взрывы.
В Киеве прогремело несколько взрывов, после того как в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на местные экстренные службы.
В сообщении агентства подчеркивается, что сирены воздушной тревоги прозвучали не только в столице, но и в ряде других регионов страны. «По состоянию на 15 июня воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях», — приводит данные «Укринформ».
Подобные воздушные тревоги и взрывы уже происходили ранее: 1 июня сирены звучали в Киеве, Киевской области и еще в семи регионах Украины, включая Черкасскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Тогда также сообщалось о массовом объявлении тревоги и угрозе воздушных атак.