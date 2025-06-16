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В Белгородской области уничтожили девять украинских БПЛА

В результате произошедшего нет пострадавших и разрушений.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 15 июня. В промежутке с 21:40 до 22:10 по московскому времени дежурные расчёты ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Все девять дронов были успешно сбиты до того, как смогли нанести какой-либо ущерб.

Ранее силы ПВО перехватили пять украинских БПЛА в Белгородской области и один в Орловской.