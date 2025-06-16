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Иранский топ-чиновник ведет переговоры с Россией об эвакуации из страны

Заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Асгар Хеджази ведет секретные переговоры с представителями российских властей о возможности эвакуации из страны в случае эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает Iran International.

Как создавалась новая Россия

Топ-чиновники из Ирана планируют сбежать в Россию.

Заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Асгар Хеджази ведет секретные переговоры с представителями российских властей о возможности эвакуации из страны в случае эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает Iran International.

«Российские власти пообещали организовать эвакуацию для Хеджази и членов его семьи при обострении конфликта», — приводит Iran International. По данным издания, Хеджази получил от одного из высокопоставленных российских чиновников личные гарантии, что Москва обеспечит ему и его семье безопасный маршрут для выезда, если ситуация в Иране ухудшится.

Журналисты также отмечают, что аналогичные договоренности о возможной эвакуации через Россию есть и у других высокопоставленных иранских политиков на фоне продолжающихся ударов Израиля по территории страны. Переговоры проходят в закрытом режиме и затрагивают вопросы безопасности и логистики возможного выезда из Ирана в экстренной ситуации.

Ранее, на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем, Россия уже начала эвакуацию своих граждан из Ирана через территорию Азербайджана: 14 июня первая группа россиян прибыла в Москву, а всего планируется вывезти 88 человек. Противостояние между двумя странами сопровождается взаимными ударами по столицам и стратегическим объектам, что вынуждает российские власти координировать меры безопасности и для иностранных политиков.