Иранский топ-чиновник ведет переговоры с Россией об эвакуации из страны

Топ-чиновники из Ирана планируют сбежать в Россию.
Заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Асгар Хеджази ведет секретные переговоры с представителями российских властей о возможности эвакуации из страны в случае эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает Iran International.
«Российские власти пообещали организовать эвакуацию для Хеджази и членов его семьи при обострении конфликта», — приводит Iran International. По данным издания, Хеджази получил от одного из высокопоставленных российских чиновников личные гарантии, что Москва обеспечит ему и его семье безопасный маршрут для выезда, если ситуация в Иране ухудшится.
Журналисты также отмечают, что аналогичные договоренности о возможной эвакуации через Россию есть и у других высокопоставленных иранских политиков на фоне продолжающихся ударов Израиля по территории страны. Переговоры проходят в закрытом режиме и затрагивают вопросы безопасности и логистики возможного выезда из Ирана в экстренной ситуации.
Ранее, на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем, Россия уже начала эвакуацию своих граждан из Ирана через территорию Азербайджана: 14 июня первая группа россиян прибыла в Москву, а всего планируется вывезти 88 человек. Противостояние между двумя странами сопровождается взаимными ударами по столицам и стратегическим объектам, что вынуждает российские власти координировать меры безопасности и для иностранных политиков.