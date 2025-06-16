Иранский топ-чиновник ведет переговоры с Россией об эвакуации из страны

Ранее, на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем, Россия уже начала эвакуацию своих граждан из Ирана через территорию Азербайджана: 14 июня первая группа россиян прибыла в Москву, а всего планируется вывезти 88 человек. Противостояние между двумя странами сопровождается взаимными ударами по столицам и стратегическим объектам, что вынуждает российские власти координировать меры безопасности и для иностранных политиков.