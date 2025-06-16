Полиция ищет россиянку, которая сожгла свой паспорт

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают девушку, разместившую в сети видео, на котором она сжигает российский паспорт. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
В публикации автор видео заявила, что ей якобы не грозит наказание за подобные действия. Однако ролик привлек внимание правоохранителей.
— В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы, — сообщили в МВД.
В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям 213 УК РФ «Хулиганство» и 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Российской Федерации», передает Telegram-канал МВД.
О происшествии стало известно 15 июня: девушка призналась, что лучше бы «подтерлась» документом. Она также призвала правоохранителей «выезжать за ней», намекая на незаконность порчи удостоверения личности. Кроме того, блогерша пожаловалась подписчикам на сложность процесса восстановления паспорта.
Ранее певца Эдуарда Шарлота задержали в ноябре 2023 года и обвинили в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и порче официального документа: он сжег свой российский паспорт. В 2024 году артиста приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии.