Полиция ищет россиянку, которая сожгла свой паспорт

О происшествии стало известно 15 июня: девушка призналась, что лучше бы «подтерлась» документом. Она также призвала правоохранителей «выезжать за ней», намекая на незаконность порчи удостоверения личности. Кроме того, блогерша пожаловалась подписчикам на сложность процесса восстановления паспорта.