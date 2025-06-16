На марш против парада ЛГБТ* в Кишиневе вышли тысячи людей

Участники митинга выступают против пропаганды нетрадиционных ценностей.
В Молдавии прошел Марш семьи, собравший несколько тысяч участников. Акция была инициирована оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ) в качестве протеста против проведения парада ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Швырнули священника на землю, ударили ребенка": молдавские силовики разгоняют марш против ЛГБТ*. Видео.
«Тысячи человек вышли на марш в защиту семьи, наших традиционных ценностей, православия, которого придерживается 95% населения. Против них под влиянием идеологии [Джорджа] Сороса (философ и сторонник теории открытого общества, — Ред.) и с согласия властей развернута война, вопреки воле народа. Для молдаван самое святое — это вера в Бога, и семья — это наша опора, и так должно быть и в будущем», — поделился лидер социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон, передает ТАСС.
Колонна участников прошла по центральному бульвару Штефана Великого, направляясь от здания Экономической академии к кафедральному собору Рождества Христова, где и запланирован митинг. Участники акции выкрикивали лозунги: «Мир», «Семья», «Молдова», а также «Будет семья — будет страна».
Ранее полицейские в Кишиневе заламывали женщинам руки и бросили на землю священника, участвовавшего в шествии. Их поступок осудил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.