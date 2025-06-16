На марш против парада ЛГБТ* в Кишиневе вышли тысячи людей

«Тысячи человек вышли на марш в защиту семьи, наших традиционных ценностей, православия, которого придерживается 95% населения. Против них под влиянием идеологии [Джорджа] Сороса (философ и сторонник теории открытого общества, — Ред.) и с согласия властей развернута война, вопреки воле народа. Для молдаван самое святое — это вера в Бога, и семья — это наша опора, и так должно быть и в будущем», — поделился лидер социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон, передает ТАСС.