Shot: Мощное наводнение в Сочи после ливней вызвало перебои с электричеством

Утром 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Сейсмические волны добрались и до Таиланда, где тоже наблюдаются тяжелые последствия. На протяжении всей истории человечества в разных уголках планеты происходило большое количество различных катастроф — не только землетрясений, но и наводнений, ураганов и прочих стихийных бедствий. Десять самых страшных и смертоносных природных катастроф — в материале «Вечерней Москвы».