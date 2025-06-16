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Shot: Мощное наводнение в Сочи после ливней вызвало перебои с электричеством

Сочи оказался под ударом мощного наводнения, которое началось после проливных дождей. Жители сообщают о перебоях с подачей электроэнергии в некоторых районах города. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Shot.

Как создавалась новая Россия

Сочи оказался под ударом мощного наводнения, которое началось после проливных дождей. Жители сообщают о перебоях с подачей электроэнергии в некоторых районах города. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Shot.

Отмечается, что река Хероты вышла из берегов и затопила улицы в Адлерском районе. Из-за стихии часть города осталась без света. Очевидцы также рассказали, что видели, как молнии ударяли по зданиям.

По последней информации, пострадавших нет. Ранее МЧС предупреждало о сильных осадках, возможных селях, подъеме уровня рек и ветре до 18 метров в секунду в Сочи и на территории Сириуса, передает Telegram-канал.

Утром 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Сейсмические волны добрались и до Таиланда, где тоже наблюдаются тяжелые последствия. На протяжении всей истории человечества в разных уголках планеты происходило большое количество различных катастроф — не только землетрясений, но и наводнений, ураганов и прочих стихийных бедствий. Десять самых страшных и смертоносных природных катастроф — в материале «Вечерней Москвы».