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Секретное ведомство, где работал Джеймс Бонд, возглавит женщина

Великобритания впервые назначила женщину на пост главы внешней разведки MI6. Новым руководителем Секретной разведывательной службы станет Блейз Метревели, сообщило правительство государства. В книгах английского писателя Яна Флемминга Джеймс Бонд работал именно в этой службе.

Как создавалась новая Россия

Mi-6 возглавит женщину.

Великобритания впервые назначила женщину на пост главы внешней разведки MI6. Новым руководителем Секретной разведывательной службы станет Блейз Метревели, сообщило правительство государства. В книгах английского писателя Яна Флемминга Джеймс Бонд работал именно в этой службе.

«Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность», — говорится в пресс-релизе на сайте правительства.. Она сменит действующего главу Ричарда Мура осенью 2025 года.