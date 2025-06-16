Секретное ведомство, где работал Джеймс Бонд, возглавит женщина

«Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность», — говорится в пресс-релизе на сайте правительства.. Она сменит действующего главу Ричарда Мура осенью 2025 года.