США перестали поставлять Киеву оружие.
США сократили военную поддержку Украины, оставив Киев без помощи своего самого богатого и влиятельного союзника. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
«Горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — пишет газета. В публикации отмечается, что ряд проектов, инициированных администрацией президента Джо Байдена, до сих пор находятся на стадии согласования и реализации.
По данным The Telegraph, в сложившейся ситуации у руководства Украины остается три основных сценария: усилить сотрудничество с европейскими странами, попытаться достичь новой договоренности с Вашингтоном по поставке вооружений или наладить собственное производство военной техники с целью снизить зависимость от внешней поддержки.
Ранее США уже прекратили новые поставки вооружения Украине, ограничившись выполнением обязательств, согласованных при президенте Джо Байдене, и передали приоритет поддержки Израилю. Эксперты отмечали, что Вашингтон стремится минимизировать собственные издержки и передать ответственность за украинский конфликт европейским странам. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что сокращение американской помощи может привести к потерям для Киева.