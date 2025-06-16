Эстония пригрозила закрыть границу с Россией

Эстония грозится закрыть погранпереход с Россией.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро не исключил закрытия пограничного пункта пропуска «Нарва-1» в случае ухудшения ситуации и увеличения очередей на границе с Россией. Об этом он сообщил отвечая на запрос депутата Рийгикогу и члена нарвского городского собрания Алексея Евграфова.
В ходе обсуждения Игорь Таро также отверг предложение Евграфова восстановить круглосуточный режим работы пункта «Нарва-1» и открыть дополнительный переход «Нарва-2». Министр отметил, что круглосуточная работа открытых пограничных переходов может повысить риски для национальной безопасности. Гражданам, которым необходимо пересечь границу, Таро предложил пользоваться альтернативными пунктами пропуска в Койдула и Лухамаа.
В последние месяцы жители Эстонии стали значительно чаще пересекать границу с Россией, чтобы приобрести более доступные по цене одежду, технику и продукты, что привело к увеличению очередей на пограничных пунктах, особенно в районе Нарвы. Ситуация уже ранее поднималась на государственном уровне.