Эстония пригрозила закрыть границу с Россией

В последние месяцы жители Эстонии стали значительно чаще пересекать границу с Россией, чтобы приобрести более доступные по цене одежду, технику и продукты, что привело к увеличению очередей на пограничных пунктах, особенно в районе Нарвы. Ситуация уже ранее поднималась на государственном уровне.