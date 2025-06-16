Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония пригрозила закрыть границу с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро не исключил закрытия пограничного пункта пропуска «Нарва-1» в случае ухудшения ситуации и увеличения очередей на границе с Россией. Об этом он сообщил отвечая на запрос депутата Рийгикогу и члена нарвского городского собрания Алексея Евграфова.

Как создавалась новая Россия

Эстония грозится закрыть погранпереход с Россией.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро не исключил закрытия пограничного пункта пропуска «Нарва-1» в случае ухудшения ситуации и увеличения очередей на границе с Россией. Об этом он сообщил отвечая на запрос депутата Рийгикогу и члена нарвского городского собрания Алексея Евграфова.

«МИД Эстонии рекомендовал гражданам полностью воздержаться от поездок в Россию. Проблемы на границе связаны с конфликтом на Украине и санкционной политикой ЕС», — заявил Таро. Его слова передает ERR.

В ходе обсуждения Игорь Таро также отверг предложение Евграфова восстановить круглосуточный режим работы пункта «Нарва-1» и открыть дополнительный переход «Нарва-2». Министр отметил, что круглосуточная работа открытых пограничных переходов может повысить риски для национальной безопасности. Гражданам, которым необходимо пересечь границу, Таро предложил пользоваться альтернативными пунктами пропуска в Койдула и Лухамаа.

В последние месяцы жители Эстонии стали значительно чаще пересекать границу с Россией, чтобы приобрести более доступные по цене одежду, технику и продукты, что привело к увеличению очередей на пограничных пунктах, особенно в районе Нарвы. Ситуация уже ранее поднималась на государственном уровне.