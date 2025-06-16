Все вооружение, отправленное Украине союзниками, должно быть уничтожено.
Россия на следующем этапе переговоров с Украиной намерена потребовать уничтожения западного вооружения, поставленного Киеву. Российская сторона считает, что сокращение и утилизация этих вооружений должны быть гарантированы международными механизмами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Вооружения должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — заявил Грушко «Известиям».
Дипломат подчеркнул, что продолжающиеся поставки оружия Украине создают огромную угрозу безопасности не только России, но и самих западных стран. Он напомнил о рисках распространения вооружений на черные рынки.
По информации Кильского института мировой экономики, с начала конфликта европейские страны предоставили Украине военной и финансовой помощи на сумму около 137 миллиардов евро. США направили Киеву помощь на 114 миллиардов евро, из которых только военная составляющая от ЕС составляет более 50 миллиардов евро. Великобритания предоставила Украине вооружение на 10,3 миллиарда евро, а Канада — почти на 3 миллиарда евро.
Ранее страны G7, в том числе Великобритания, приняли решение использовать сверхприбыли от замороженных российских активов для военной поддержки Украины, направив средства на закупку и обслуживание техники. Российские власти неоднократно заявляли, что подобные действия Запада и продолжающиеся поставки вооружений Киеву рассматриваются как вмешательство в конфликт и угроза безопасности, требующая ответных мер.