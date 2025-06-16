Россия выдвинет максимальное жесткое требование к Украине

По информации Кильского института мировой экономики, с начала конфликта европейские страны предоставили Украине военной и финансовой помощи на сумму около 137 миллиардов евро. США направили Киеву помощь на 114 миллиардов евро, из которых только военная составляющая от ЕС составляет более 50 миллиардов евро. Великобритания предоставила Украине вооружение на 10,3 миллиарда евро, а Канада — почти на 3 миллиарда евро.