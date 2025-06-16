На ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки

ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Подземные толчки мощностью 2,5 балла были зафиксированы в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, в районе ядерного объекта в Фордо, сообщает Иранский сейсмологический центр.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте центра. Толчки, по данным с сайта, зарегистрированы в 23:35 по местному времени (23:05 мск) 15 июня на глубине 10 километров под землей.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.