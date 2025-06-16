В Сочи сильный ливень привёл к наводнению и перебоям с электричеством

На Сочи обрушился сильный дождь 15 июня. Обложка © VK / Интересный Сочи.
Часть населения осталась без электричества, что создало дополнительные неудобства. Очевидцы также сообщили о нескольких ударах молний по зданиям на одной из улиц Сочи. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
МЧС заранее предупреждало о возможных последствиях сильных дождей, включая подъём уровня рек, сели и порывистый ветер со скоростью до 18 м/с в Сочи и Сириусе.
Ранее Life.ru писал, что непогода охватила несколько регионов России. Дожди с градом и сильным ветром будут обрушились на столицу и подмосковные города.