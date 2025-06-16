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В Сочи сильный ливень привёл к наводнению и перебоям с электричеством

В Сочи прошли сильные дожди, после чего город накрыло мощное наводнение, пишет SHOT. Со слов местных жителей, бурные воды рек Мзымта и Херота вылились на улицы Адлера, затопив сразу несколько районов.

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Источник: Life.ru

На Сочи обрушился сильный дождь 15 июня. Обложка © VK / Интересный Сочи.

Часть населения осталась без электричества, что создало дополнительные неудобства. Очевидцы также сообщили о нескольких ударах молний по зданиям на одной из улиц Сочи. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

МЧС заранее предупреждало о возможных последствиях сильных дождей, включая подъём уровня рек, сели и порывистый ветер со скоростью до 18 м/с в Сочи и Сириусе.

Ранее Life.ru писал, что непогода охватила несколько регионов России. Дожди с градом и сильным ветром будут обрушились на столицу и подмосковные города.