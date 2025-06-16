Член СФ язвительно прокомментировав европейскую помощь Украине

«Может ли Европа восполнить заканчивающуюся финансовую поддержку Киева со стороны США? Может, но ей это очень дорого обойдется. И это при том, что игра явно не стоит свеч: гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — написал Пушков.