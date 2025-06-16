Член СФ язвительно прокомментировав европейскую помощь Украине

Пушков считает, что европейская помощь Украине просто пропадет.
Европейские правительства столкнутся с серьезными финансовыми затратами при попытке компенсировать сокращение американской поддержки Украины, однако увеличение объема помощи не приведет к изменениям на фронте. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Может ли Европа восполнить заканчивающуюся финансовую поддержку Киева со стороны США? Может, но ей это очень дорого обойдется. И это при том, что игра явно не стоит свеч: гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — написал Пушков.
Ранее президент Украина Владимир Зеленский отметил, что в случае прекращения поддержки со стороны США Киев может понести значительные потери. По его словам, отсутствие американской помощи увеличит вероятность успеха России в конфликте, пишет RT. Кроме того, Зеленский сообщил, что США направили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально предназначались для поставки Украине.