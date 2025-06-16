Полиция нашла списки новых жертв убийцы депутата-демократа в Миннесоте

Болтер — житель округа Сибли в Миннесоте. Убийство произошло в расположенном неподалеку округе Хеннепин в ночь на 14 июня. Тогда же получил ранение еще один политик-демократ — сенатор от штата Джон Хоффман, также пострадала его жена. Полиция полагает, что Болтер причастен к обоим преступлениям. За сведения о нем ФБР объявило награду в $50 тыс.