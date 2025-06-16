Трамп предсказал итоги войны между Ираном и Израилем

«Я надеюсь, что будет сделка между Израилем и Ираном. Я думаю, пришло время для сделки. Но иногда приходится решать дело путем борьбы. Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка», — заявил Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома. Его слова передает CNN.