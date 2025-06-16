Трамп предсказал итоги войны между Ираном и Израилем

Трамп заявил, что Иран и Израиль договорятся о прекращении боевых действий.
Израиль и Иран в перспективе смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий, однако процесс может занять время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я надеюсь, что будет сделка между Израилем и Ираном. Я думаю, пришло время для сделки. Но иногда приходится решать дело путем борьбы. Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка», — заявил Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома. Его слова передает CNN.
Американский президент также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Израиль в вопросах обороны. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к израильским властям с просьбой приостановить удары по иранской территории.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о необходимости заключения соглашения между Израилем и Ираном, сравнивая возможную сделку с урегулированием конфликта между Индией и Пакистаном при посредничестве США. 14 июня президенты России и США обсудили по телефону обострение ситуации на Ближнем Востоке: Владимир Путин предложил посредничество, а Трамп подтвердил готовность Вашингтона к возобновлению переговоров с Ираном.